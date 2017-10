Senzaţii tari cu poliţişti

Senzații tari cu polițiști

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Doi polițiști povesteau la secție:- Am învățat să fac sex în stil cowboy.- Cum se face?- Păi fac sex cu nevastă-mea pe la spate, când sunt pe punctul să termin, ridic pistolul și trag patru gloanțe în sus. Ea se sperie și strânge din fund!… E o senzație nemaipomenită. Poți să încerci și tu!A doua zi al doilea polițist vine la muncă foarte tăcut. La un moment dat prietenul lui se apropie și îl întreabă cum a fost:-La început totul a fost bine. Am luat Magnum-ul de 9 mm care îl țin pentru ocazii speciale. Am început să facem sex și am făcut poziția 69. Când am simțit că mă termin am tras 5 gloanțe în sus. Ea m-a mușcat de penis, și-a făcut nevoile pe fața mea și din dulap a ieșit un tip cu mâinile ridicate!