Senzaţii tari

Senzații tari

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi, Ion a sărutat-o pe nevastă-sa pe obraz și a adormit. Când s-a trezit, a văzut un tip ciudat care stătea la capul patului, îmbrăcat cu o robă albă:- Cine ești? întreabă Ion, și ce cauți în dormitorul meu?- Ăsta nu e dormitorul tău, iar eu sunt Sfântul Petru.- Adică… sunt mort?!- Îhî! replică Sfântul Petru.- Nu se poate! Mai am atâtea lucruri de făcut în viață! Nici nu mi-am luat la revedere de la familie! Trebuie să mă trimiți înapoi!- Am putea face asta, poți să te reîncarnezi dar… nu te putem trimite înapoi decât sub formă de găină.Ion era devastat, dar știind că era o fermă nu prea departe de casa lui, îl rugă să fie trimis înapoi ca o găină la ferma vecină.La o clipire se trezi acoperit de pene și ciugulind de pe pământ. Cocoșul veni de îndată la el și îi zise:- Deci… tu ești găina cea nouă? Cum îți place prima zi aici?- Nu e chiar așa de rău, zise Ion, dar am o senzație ciudată, parcă explodez.- Ovulezi!- Ce-i aia?- Nu-mi spune că n-ai mai făcut niciodată un ou?- Niciodată!- Eh… relaxează-te și lasă să se întâmple…Câteva secunde înfierbântate mai târziu, un ou iese de sub coada sa. Un sentiment intens de relaxare îl cuprinse, iar emoțiile îl copleșiră, devenind mamă pentru prima oară. Când a dat drumul la al doilea ou, sentimentul de fericire fu și mai copleșitor și atunci știu că reîncarnarea sa ca găină fusese cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată! Cuprins de fericire, continuă și exact când trebuia să scoată și al treilea ou, simți o lovitură incredibil de puternică în ceafă și o auzi pe nevastă-sa:- Ioane! Trezește-te bețiv nenorocit! Îți faci nevoile în pat!