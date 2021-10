Secretul unei căsătorii fericite

Eu şi soţia mea cunoaştem secretul unei căsătorii solide:1. De două ori pe săptămână mergem într-un restaurant drăguţ, bem vin, mâncare bună şi companie plăcută… ea merge marţi, eu vineri.2. Dormim în paturi separate, eu la Milano, ea la Genova.3. O duc peste tot, dar ea reuşeşte mereu să găsească drumul înapoi.4. Am întrebat-o unde vrea să meargă pentru aniversarea căsătoriei şi mi-a răspuns: „într-un loc unde nu am mai fost demult”. I-am sugerat bucătăria.5. Ne ţinem de mână mereu. Dacă nu o fac, începe să cheltuiască.6. Are un robot de bucătărie electric, un storcător electric, un prăjitor electric şi zice că sunt prea multe în casă, nu are loc de ele unde să stea. Aşa că i-am cumpărat un scaun electric.7. Mi-a spus că maşina nu merge, că are apă în carburator. Am întrebat unde e maşina: „în lac”.8. A făcut o mască de argilă. Pentru două zile a fost frumoasă foc. Apoi şi-a spălat masca de pe faţă.9. Aminteşte-ţi mereu, căsătoria e prima cauză a divorţului.10. Ultima ceartă a fost din cauza mea. A întrebat „ce e pe televizor”, iar eu am răspuns: „praf”.