Secretara nouă de la serviciu: Nu-i mare lucru, dar te simţi bine

Secretara nouă de la serviciu: Nu-i mare lucru, dar te simți bine

Ştire online publicată Joi, 21 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce-ai făcut azi la serviciu? își întreabă o blondă soțul.- Am o secretară nouă. Și are un sutien tare, roșu-albastru, știi culorile echipei mele preferate. Nu-i mare lucru, dar te simți bine.A două zi, femeia îi pune aceeași întrebare.- Cam același lucru. Dar secretara cea nouă are, pe lângă sutienul de care ți-am zis, și o pereche de chiloței în aceleași culori. Nu-i mare lucru, dar te simți bine.A treia zi, soțul își întreabă soția cum a fost la serviciu.- Bine. Am un șef nou. Penisul lui e cu 10 cm mai mare decât al tău. Nu-i mare lucru, dar te simți bine.