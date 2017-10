Scrisoarea unei proaspete studente către părinţi

Scrisoarea unei proaspete studente către părinți

Sunt deja de trei luni la facultate și încă nu v-am scris. Îmi pare nespus de rău, însă vă promit că mă revanșez de data asta. Încă înainte de a continua să citiți scrisoarea, v-aș ruga să ocupați loc. Nici într-un caz să nu continuați să citiți scrisoarea stând în picioare! Arsurile mi s-au vindecat aproape complet și am scăpat încet și de starea de șoc provocată de faptul că a trebuit să sar de la etajul patru. Am stat în spital doar două săptămâni, văd deja destul de bine, și voma aia groaznică îmi apare doar săptămânal. Deoarece incendiul a fost provocat de mine, trebuie să plătim ca despăgubiri 30 de milioane de lei facultății, dar toate astea sunt fleacuri, având în vedere că am rămas în viață. Norocul meu a fost că bărbatul din blocul de vis-a-vis a văzut ce s-a întâmplat și a chemat salvarea și pompierii. El a fost cel care m-a vizitat după aia la spital și, dat fiind faptul că nu aveam unde să mai stau (camera mea s-a făcut scrum), a fost atât de amabil să-mi ofere să stau cu el. Are o garsonieră, însă ne înțelegem foarte bine. El e de două ori mai în vârstă ca mine, însă ne iubim extrem de mult și vrem să ne căsătorim! Încă nu ne-am hotărât când, dar vrem să facem nunta înainte să fie prea evident faptul că sunt gravidă. E adevărat, dragii mei părinți, voi fi mamă în curând! Știu că abia așteptați să fiți bunici și sunt sigură că veți iubi bebelușii (deoarece vor fi tripleți) la fel de mult cum m-ați iubit pe mine cât am fost mică. Singurul lucru care ne întârzie nunta e o infecție care îl afectează momentan pe iubitul meu. Din cauza asta, suntem din nou la spital fiindcă evident că m-am infectat și eu, dar deja ne simțim mult mai bine datorită antibioticelor pe care le primim amândoi intravenos. Medicii numesc boala asta sifilis sau cam așa ceva... Știu că îl veți primi pe soțul meu cu brațele deschise și va deveni în scurt timp un adevărat membru al familiei. E un om foarte de treabă și, cu toate că nu a terminat opt clase, e foarte am-bițios! Are altă religie decât a noastră, dar știu că sunteți toleranți și că nu vă va deranja astfel nici faptul că pielea lui are o culoare puțin mai închisă decât a noastră. Probabil că vă veți înțelege foarte bine și pentru că are o vârstă apropiată de a voastră, mai ales că vrem să ne mutăm acasă (garsoniera lui e cam mică pentru trei copii). Și părinții lui sunt niște oameni foarte cumsecade, tatăl lui e chiar unul dintre cei mai renumiți traficanți africani! Acum că v-am povestit despre toate, a sosit momentul să recunosc că nu mi-a ars locuința, așa că nu am nimic, nu am fost în spital nici măcar o zi, n-am sifilis și nici vreun logodnic negru. Adevărul e că m-au picat la chimie organică și la mate și am vrut doar să conștientizați că există pe lume chestii mult mai nasoale decât asta.