Scrisoarea unei mame blonde

Ştire online publicată Vineri, 18 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dragă fiule, Îți scriu aceste rânduri ca să știi că îți scriu. Dacă primești această scrisoare înseamnă că a ajuns cu bine. Dacă nu o primești, atunci să mă anunți pentru a ți-o mai trimite o dată. Îți scriu încet pentru că știu că tu nu citești prea repede. Acum câteva zile, tatăl tău a citit că majoritatea accidentelor se petrec la o distanță de un kilometru de casă. De aceea, ne-am hotărât să ne mutăm mai departe. Noua casă este minunată, are și mașină de spălat, dar nu știu sigur dacă merge. Ieri, am băgat lenjeria în ea, am tras de manetă, și de-atunci n-am mai văzut-o. Vremea pe aici nu e foarte rea. Săptămâna trecută n-a plouat decât de două ori. Prima dată, ploaia a ținut trei zile, a doua oară, patru zile. Apropo de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus că dacă o trimitem cu nasturi, cum sunt ei grei, o să coste mai mult; atunci am tăiat nasturii și i-am pus în buzunar. În sfârșit, l-am îngropat pe bunicul; l-am găsit când ne-am mutat. Era în dulap din ziua în care a câștigat la de-a v-ați ascunselea. Să-ți mai zic că alaltăieri a explodat bucătăria și tatăl tău și cu mine am zburat din casă. Ce emoție! A fost pentru prima dată după mulți ani când tatăl tău și cu mine ieșim împreună undeva. A venit doctorul să vadă dacă suntem în regulă și mi-a pus un tub de sticlă în gură. Mi-a zis să nu vorbesc zece minute. Tatăl tău s-a oferit să cumpere tubul acela. Și dacă tot vorbim de taică-tău, te anunț că și-a găsit de lucru, e foarte mândru de asta. Lucrează peste aproape 500 de oameni. L-au angajat să tundă iarba în cimitir. Sora ta Julia, cea care s-a căsătorit cu soțul ei, a născut în sfârșit, dar nu știm încă sexul copilului. N-aș putea încă să-ți spun dacă ești unchi sau mătușă. Vărul tău Paul s-a căsătorit și se roagă în fiecare zi în fața soției lui. E fecioară! Nu l-am mai văzut pe unchiul Vasile, ăla care a murit anul trecut... Cel mai rău e frate-tu ăla mic, Ionuț. A încuiat mașina și a lăsat cheile înăuntru. A trebuit să se ducă până acasă să aducă dublura, ca să ne scoată pe toți de acolo. Bine, fiule. Nu pot să-ți trec adresa pe plic pentru că n-o știu. De fapt, ultima familie care a locuit aici a plecat cu numerele pentru a le pune la noua adresă. Dacă o vezi pe Margareta, transmite-i salutările noastre. Dacă n-o vezi, nu-i spune nimic. Mama ta, care te adoră. P.S. Aveam de gând să-ți pun și niște bani, dar deja am închis plicul.