Scrisoare imaginară din vremea legii Pruteanu

Ştire online publicată Miercuri, 16 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mărite vel-logofăt al secției 23 Poliție,Mai gios iscălitul Pruteanu George, dregător în Senatul României, pe data de 11 brumar, mânăm trăsură cu păcură Reno în direcția pieței Șarl de Gol. Pe lavița de lângă mine aveam un socotitor ușure, în a cărui giudecată electronică era băgată toată pravila despre curățenia graiului românesc, neprihănite fie-i cuvintele. În dreptul unei ospătării cu mâncare la repezeală, o altă trăsură mi-a făcut semn din felinare. Birjarul, unu’mbrăcat într-un cojoc de ploaie, a dat jos sticla de la ușă și a grăit ceva despre bășica mea stângă, care se spărsese. Când am băgat mestecăul de viteze în d’andăratelea, să oblojesc roata, nu mi s-a arătat nicio stricăciune. Că tot făcusem popas, am cujetat să și mănânc ceva la ospătărie. Aci, am poftit la un câine fierbinte și o cafea cernută la strecurătoare. Când să scot punga cu galbeni, ia-o de unde nu-i. Caut în ilic, caut în ițari - nimica! O fi la trăsură, zic, și mă-ntorc acolo. În trăsură - jelanie. Parcă dăduseră turcii. Punga ioc, socotitor ioc, paporniță din piele - ioc. Lavița era goală. Bașca îmi lipseau și două bășici de la trăsură. Am luat trenul îngropat, și într-un suflet m-am înfățișat domniei voastre.Acu’, să știți, vel-logofăt dumneavoastră, că rău mi-a părut de toate, da’ de socotitor mi s-a rupt inima. Păi știți câte sfârșituri de săptămână le-am petrecut frecând șoarecele pe tablă, ca să scot pravila aia? Și n-aveam nimic copiat pe plăci! Mă încearcă o bănuială că acei oameni fără căpătâiu, lotrii ticăloșiți care m-au călcat, de mult umblau cu răutăți împotrivă mea.Acu’ două zile, tiparnița telefonică mi-a vărsat pe masă o hrișoavă cu multe urâciuni. Am primit și hrișoava electronică cu multe rele în dânsa. Alți oameni fără suflet mi-au zis vorbe de ocară când eram în suitor-coborâtor, la casă cu multe caturi în carele locuiescu. Pe dânșii i-aș recunoaște după căutătură, dacă mi-ați arăta litografii de-ale dumneavoastră.Scris-am io, George Pruteanu, în a treia zi de când a trecut binecuvântată legiuire de curățire a limbei românești.