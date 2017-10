Să râdem de olteni

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce au făcut oltenii când au văzut prima oară un vapor?- Au băgat capul sub apă să-i vadă roțile!v v v- Cum scapă oltenii de muște?- Urcă mâncarea în pod și după ce muștele se urcă la ea le fură scara!v v v- De ce fug oltenii în noaptea de Crăciun după Salvare?- Ca să pupe crucea.v v v- De ce mănâncă oltenii fasole?- Ca să-și dea aere.v v v- Știi câți ani poartă olteanul o bască?- ?- Îți spun eu: trei ani.- Cum așa?- Foarte simplu: un an pe față, un an pe dos și un an pe șaua bicicletei.