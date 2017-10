Să nu bei niciodată din berea unui necunoscut

Joi, 29 Noiembrie 2012

Un om mai mărunțel stă trist într-o crâșmă, cu o bere în față. Intră un bărbat zdravăn. Îl bate pe cel micuț pe umăr și-i bea berea. Micuțul începe să plângă. Fericit, zdrahonul strigă la el, privindu-l cu milă:- Hei, ce te smiorcăi așa... pentru o bere?- Ei, nu numai pentru asta. Uite, azi-dimineață m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul la bancă, mi-a lăsat casa goală! Pe urmă, m-au și con-cediat! Nu am mai vrut să trăiesc. M-am așezat pe șina de cale ferată și trenul trece pe lângă mine! Am vrut să mă spânzur și s-a rupt frânghia! Am vrut să mă împușc, dar s-a blocat revolverul! Și acum îmi cumpăr o bere din ultimii bani, torn otravă în ea... și vii tu și mi-o bei!