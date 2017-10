S-a măritat soră-mea!

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Întâlnire între prieteni:- Arăți cam rău, Costele.- Păi, cum să nu arăt rău? Stai să îți povestesc. Și-a luat soră-mea soț de la oraș și nu mi-a plăcut de el de prima dată când am dat ochii cu el. Așa că m-am enervat și am plecat pe jos în căutarea lui să îl bat, să îl fac oale și ulcele, praful să se aleagă de el!- Aaaa, păi zi așa, măi, acum înțeleg de ce arăți atât de rău. Șapte kilometri dus, șapte kilometri întors, e ceva până la oraș. Și pe jos…- A, nuuu! Că înapoi am venit cu Salvarea!