Reverendul Tori Spelling oficiază căsătorii

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița, cunoscută din serialul „Beverly Hills, 90210" s-a lansat în lumea afacerilor. Vedeta a primit autorizația de a oficia căsătorii. „Este oficial. Reverendul Tori Spelling. Am depus actele online și acum am primit certificatul oficial prin mail", a scris Tori pe pagina „MySpace". Primii fericiți care au avut de câștigat de pe urma acestui eveniment au fost doi tineri gay, căsătoriți săptămâna trecută de Tori Spelling la hanul „Chateau La Rue", deținut de actriță și soțul său, Dean McDermott. Experiența a fost una „înfricoșătoare", a declarat vedeta. Deși are ani de experiență în fața camerei, emoțiile au fost foarte puternice, mai ales că ceremonia a fost una specială. „Tony și Dex și-au scris propriile jurăminte și totul a fost emoțio-nant", a mărturisit Tori. După ceremonie, mirii și oaspeții au fost invitați la o recepție organizată de Spelling și soțul ei.