Renault-ul

Un surdo mut se duce acasa dupa o zi grea de munca. Acasa il asteapta sotia in prag. Bun, se aseaza tipul la masa face semnul de papa, vine sotia, ii pune mancare; face semnul de baut, ii pune sotia vin in pahar; apoi pune mainile la gura in forma de romb si da cu limba, bun, se dezbraca fata dar, stupefactie, nu vroia asta... In fine neintelegand, il pune sa scrie pe hartie ce vrea la care mutul scrie "Ai spalat Renault-ul?"