Relaţii experimentale

Relații experimentale

Ştire online publicată Vineri, 06 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul unui experiment internațional se trimit pe câte o insulă pustie câte doi bărbați și o femeie pentru un an de zile. La experiment participă doi englezi și o englezoaică, doi francezi și o franțuzoaică, doi ruși și o rusoaică. După un an sunt întrebate femeile despre experiența pe care au avut-o și ce impresie au.Englezoaica:- Ce să spun, a fost relaxant, am citit toată ziua, am ascultat muzică.- Bine, dar și cei doi gentlemani ?- Nu știu, nu a fost nimeni să ne introducă, așa că fiecare și-a petrecut timpul cum a crezut de cuviință.Franțuzoaica:- Oh, a fost splendid, aș repeta oricând experiența asta… Pentru o lună am fost nevasta lui Jean Pierre și amanta lui Jean Luc iar cealaltă lună nevasta lui Jean Luc și amanta lui Jean Pierre,… a fost ceva de vis!Rusoaica, amărâtă, obosită, sictirită:- A fost un coșmar, a fost de groază… Toată ziua făceam sex când cu unul când cu altul și seara făceau ședință să mă critice că-s curvă.