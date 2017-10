Relaţii cu clienţii - cele mai tari perle (I)

Relații cu clienții - cele mai tari perle (I)

Ştire online publicată Luni, 13 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Am făcut și eu abonament și îmi apar doar numerele de la poliție, salvare, etc... Numerele prietenilor mei când apar în agendă? Doamnăăăă!!!! Dacă vorbesc la telefon din cadă, mă curentez? Aș dori să reziliez și eu contractul. - Și care ar fi motivul rezilierii? - Ieri mi-am pus telefonul la încărcat și după o oră a ex-plodat! Mai vreau și eu PUK-ul odată! - Ce s-a întâmplat? - L-am scris pe nisip, dar a trecut un drac de copil și l-a șters. - Păi și acum se poate întâmpla să se șteargă. - Nu, că acum am întărit cu apă și am bătătorit locul cu lopățica lu’ fiică-mea. Nu știu ce se-ntâmplă, nu mai pot trimite mesaje, iar de azi-noapte îmi vine încontinuu același mesaj... - Și care e textul mesajului? - „Noapte bună, Neluțu”... Deci, pentru anularea redirecționărilor, trebuie să mergeți în meniul Configurare apeluri! Tăcere. - Ați înțeles? - Da, deci mă duc înapoi de unde l-am luat, acolo, în Tineretului.