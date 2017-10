Recrutare în pădure

23 Martie 2012

Vulpea mergea amarata spre centrul de recrutare, cand ii vine o idee: “Ce-ar fi sa-mi tai coada?”. Isi taie coada si cand ajunge la oficiu incepe sa strige: – Vreau sa ma inrolez, vreau sa ma inrolez!. Dupa consult, tipii ii spun: – Vulpe, ne pare rau dar nu putem sa te recrutam. – Vreau sa ma inrolez ! – Vulpe, tu nu intelegi ca nu ai coada? In razboi, cand te retragi nu poti sa- ti stergi urmele… Vulpea pleaca fericita si se intalneste cu iepurasul care, amarat, mergea la recrutare; ii povesteste ce a facut ea si iepurasul gandeste: “Coada nu prea am, asa ca o sa-mi tai urechea stanga.” Asa si face, si cand ajunge la oficiu incepe sa strige: – Vreau sa ma inrolez, vreau sa ma inrolez ! Dupa consult, tipii ii spun: – Iepure, ne pare rau dar nu putem sa te recrutam. – Vreau sa ma inrolez! – Iepure, nu intelegi ca nu ai urechea stanga? In razboi, daca dusmanul vine din stanga nu-l auzi. Iepurasul pleaca fericit si se intalneste cu ursul care, amarat, mergea la recrutare. Ii povesteste ce au facut el si cu vulpea si se gandeste: – Coada nu prea am, nici urechi, ce-as putea sa-mi tai? Pana la urma isi taie penisul si cand ajunge la oficiul de recrutare incepe sa strige: – Vreau sa ma inrolez, vreau sa ma inrolez ! Dupa consult, tipii ii spun: – Ursule, ne pare rau dar nu putem sa te recrutam. – Sunt cel mai puternic, vreau sa ma inrolez ! – Ursule, tu nu intelegi ca ai platfus?