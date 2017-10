Recorduri care bat recorduri

Ştire online publicată Marţi, 09 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai lunga abreviere din lume este: NIIOMTPLABOPARMBETZHELBETRABSBOM ONIMONKONOTDTEKHSTROMONT si se traduce ca: Laboratory for Shuttering, Reinforcement, Concrete and Ferroconcrete Operations for Composite-monolithic and Monolithic Constructions of the Department of Technology of Building Assembly Operations of the Scientific Research Institute of the Organization for Building Mechanization and Technical Aid of the Academy of Building and Architecture of the USSR.Cel mai lung titlu de album ii apartine cantaretei Fiona Apple si numara 90 de cuvinte (446 de caractere cu tot cu spatii): „When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks Like a King What He Knows Throws the Blows When He Goes to the Fight and He''''ll Win the Whole Thing ''''Fore He Enters the Ring There''''s No Body to Batter When Your Mind Is Your Might So When You Go Solo, You Hold Your Own Hand and Remember That Depth Is the Greatest of Heights and If You Know Where You Stand, Then You Know Where to Land and If You Fall It Won''''t Matter, Cuz You''''ll Know That You''''re Right”.Recordul pentru cel mai lung jurnal ii apartine lui Robert Shileds. Barbatul a inceput sa scrie despre viata lui in 1972, la fiecare cinci minute. Jurnalul lui Shields este acum depozitat in peste 80 de cutii si numara 37 de milioane de cuvinte.Orasul Marble Bar din Australia de Vest detine recordul pentru cel mai lung val de caldura din istorie – de pe 31 octombrie 1923 si pana pe 07 aprilie 1924 temeperatura zilnica a depasit valoarea de 37.8 grade Celsius.Indianul Radhakant Bajpai detine recordul absolut pentru cel mai lung par din urechi: 13.2 cm/ureche.Noua Zeelanda isi adjudeca recordul pentru cea mai lunga denumire a unui deal: TAUMATAWHAKATANGIHANGAKOAUAUOTAMATEATURIPUKAKAPIKIMAUNGAHORONUKUPOKAIWHENUAKITANATAHU.Marcel Proust (Marcel-Valentin-Louis-Eugène-Georges Proust) a ramas in amintirea posteriotatii mai ales datorita celui mai lung roman scris vreodata. Proust este autorul romanului In cautarea timpului pierdut (À la recherche du temps perdu), opera monumentala de fictiune a secolului XX, publicata de Gallimard in sapte volume, redactate vreme de mai bine de 14 ani. Per total, romanul numara 9.609.000 de caractere sau 1.500.000 de cuvinte.