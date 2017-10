Recomandări haioase pentru interviu

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Întrebare: Văd că ai schimbat cam multe slujbe într-o perioadă destul de scurtă. De ce crezi că la noi ai rămâne mai mult decât ai rămas la alții? Răspuns adevărat: Patronii mei de până acum aveau cu toții un fix, să-i păstreze doar pe cei competenți. Recomandare: Am ajuns la acel punct în carieră în care am obosit să mă tot mut de colo colo. Vreau cu adevărat să fiu parte dintr-o echipă, unde pot să-mi aduc contribuția pe termen lung. v v v Întrebare: De ce ai părăsit ultimul loc de muncă? Răspuns adevărat: Pentru că era nasol. Recomandare: Simțeam că nu îmi puteam folosi la maxim capacitatea și cunoștințele. v v v Întrebare: Care sunt defectele tale cele mai mari? Răspuns adevărat: Nu mă pot concentra mai mult de cinci minute, nu accept autoritatea și am tendința să adorm la birou. Recomandare: Muncesc prea mult. Nu pot să mă opresc, tot timpul trebuie să fac ceva. v v v Întrebare: Cum te descurci cu schimbarea? Răspuns adevărat: Mă schimb în fiecare zi, cu excepția zilelor în care nu mai am lenjerie curată. Recomandare: Cred că știe toată lumea că astăzi singura constantă este schimbarea. Mă bazez pe asta. v v v Întrebare: Cum te înțelegi cu ceilalți? Răspuns adevărat: Îmi plac oamenii, atâta timp cât nu am de-a face cu ei. Recomandare: Cred că relațiile interpersonale cu colegii sunt dintre cele mai plăcute aspecte ale slujbei. v v v Întrebare: Ce înseamnă pentru tine succesul? Răspuns adevărat: Înseamnă că nu trebuie să-mi mișc fundul de pe scaun ca să ți-l pup pe al tău Recomandare: Succesul, părerea mea, este să știu că lucrând într-o echipă pot să îmi aduc aportul la profitul și eficiența companiei. v v v Întrebare: Ce înseamnă eșecul pentru tine? Răspuns adevărat: Înseamnă că voi continua să încasez ajutorul de șomaj și să sper la încă o prelungire de șase luni. Recomandare: Eșec, îmi pare rău Nu știu despre ce vorbiți. Cuvântul acesta nu există în vocabularul meu. v v v Întrebare: Caracterizați-vă în câteva cuvinte! Răspuns adevărat: Genial, dezordonat, leneș, pierde vară. Recomandare: Sensibil, creativ, jucător în echipă, organizat, eficient.