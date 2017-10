Reclamaţie la salvamar

Foileton

Reclamație la salvamar

Ştire online publicată Joi, 30 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pe plaja plină de turiști, un salvamar scrutează orizontul. Un turist nervos se apropie de salvamar.- Auzi, dom’le!- Da, dom’le, zi!- Vreau să fac o reclamație.- La salvamar?!- Da!- Spuneți!- Da’ uită-te, dom’le, la mine când vorbesc cu tine.- Nu pot, că trebuie să mă chiombesc spre larg, pe mare, să nu se înece vreunu’.- E, tot asta vreau și eu să reclam.- Ce?!- M-am înecat ieri și nu m-a salvat nimeni.- Aoleo, v-ați înecat ieri?!- Da!- Păi, atunci, cum sunteți acum, aici?!- E, până la urmă m-am salvat singur, de aceea vreau să reclam că nu am fost salvat de niciun salvamar.- Unde v-ați înecat, dom’le, cum s-a întâmplat?- Așa, deci, am venit pe litoral, ca turistu’, și aseară când luam masa la restaurant, m-am înecat cu ciorbă.- A, păi, atunci nu-i treaba noastră.- Cum așa, da’ a cui?!- Salvamarii salvează lumea de la înec numai din mare, aici, pe plajă.- Cum, dom’le, adică trebuia să vin cu ciorba de la restaurant s-o mănânc în mare, trebuia să înot cu ciorba-n mână printre valuri?!- Da!- Nu puteam să înot cu farfuria de ciorbă în mână, c-o vărsam. Unde mai pui că marea-i sărată și dacă-mi săreau stropi de apă de mare în ciorbă, ce făceam, că io mănânc fără sare.- Ca să puteți fi salvat de salvamari trebuia să fiți în apă, în mare.- Păi, stai, dom’le, dacă eram la munte, ce făceam, mă cocoțam cu ciorba în vârful muntelui?- Sigur, doar că acolo nu vă salvau salvamarii.- Da’ cine?!- La munte e salvamontul.- A, da, aveți dreptate.- Păi, da!- Auzi, da’ dacă la mare e salvamar și la munte e salvamont, la mine la țară avem gârlă, acolo cum îi zice, salvagârlă?!Roland VOINESCU