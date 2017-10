Răzbunarea femeii

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- Cash, cec sau carte de credit? am întrebat în timp ce împachetam produsele pe care doamna din fața mea dorea să le cumpere. În timp ce ea căuta în portofel, am remarcat o telecomandă de televizor în poșetă. - Purtați mereu telecomanda televizorului la dumneavoastră? am întrebat. - Nu, a răspuns ea, dar soțul meu a refuzat să vină la cumpărături cu mine și m-am gândit că ăsta-i cel mai rău lucru pe care aș putea să i-l fac, legal.