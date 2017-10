Răspunsul unui bărbat la problema unei femei!

Maria ne-a scris la redacție:„Săptămâna trecută, într-una dintre zile, am plecat la serviciu lăsându-mi soțul în fața televizorului. Am luat mașina și am plecat către locul de muncă. La nici un kilometru depărtare de casă, se auzeau niște zgomote de la motor și a trebuit să trag pe dreapta. M-am întors repede acasă, pe jos, să-l chem pe soțul meu să mă ajute.Soțul meu era în dormitorul nostru împreună cu fiica vecinilor noștri.Eu am 32 de ani, soțul meu are 34, tipa are 22 de ani. Suntem căsătoriți de 10 ani. Vă dați seama că ne-am certat, el mi-a mărturisit că are o relație cu tipa asta de vreo 6 luni. Mi-a mai spus că a fost dat afară de la muncă și că este foarte deprimat. Mi-a promis că nu se va mai întâmpla.Îmi iubesc foarte mult soțul, dar de când i-am dat ultimatumul, este foarte tăcut, absent și distant. Mă tem că mă va părăsi. Ce ar trebui să fac??? Mulțumesc anticipat, Maria.”Un bărbat îi răspunde:„Dragă Maria, când o mașină se oprește și nu mai vrea să pornească, după o distanță destul de scurtă, trebuie să iei în calcul mai mulți factori. Începe prin a verifica dacă mai ai benzină. După aceea verifică filtrul și vezi dacă are vreo problemă. Vezi poate ai ceva la garnitura de chiuloasă. Dacă nici una dintre toate acestea nu e, înseamnă că poate ai probleme la rezervor și/sau pompa de injecție să nu funcționeze cum trebuie. Sper că ți-am fost de folos”.