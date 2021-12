Puteţi, dar nu vreţi!

Mecanicul unui metrou bucureştean are parte de o zi banală, până când îşi face intrarea în cabină un tip cu un pistol în mână, care comandă scurt:- La Beirut!După ce-şi revine din şoc, vatmanul încearcă să-i explice agresorului:- Domnule, ăsta-i metrou, nu avion, merge pe unde are șine. Doar nu credeţi în realitate că pot să vă duc la Beirut cu metroul?Intrusul, însă, ştie una şi bună:- La Beirut!Vatmanul, resemnat, anunţa la microfon:- Toată lumea în vagoane, se închid uşile, următoarea staţie: Beirut, cu peronul pe partea dreaptă.Pe faţa agresorului, înfloreşte un zâmbet:- Vezi, mă? Are dreptate Băsescu: voi puteţi, mă, da' nu vreţi.