Puşcăria parlamentară

Pușcăria parlamentară

Zeci de candidați la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 aveau probleme cu legea, unii fiind urmăriți penal sau trimiși în judecată, în timp ce alții au fost deja condamnați. Partidele politice nu s-au sfiit să-i pună pe listele electorale, iar alegătorii nus-au dat în lături să-i voteze.Penalilor care reprezintă poporul în Parlamentul țării și celor care i-au ales le dedic rândurile de mai jos.x x xSistemul nostru penitenciar este în sărbătoare. Astăzi, vor fi încarcerați viitorii parlamentari. Potrivit legii electorale, nimeni nu poate candida pentru un post de senator sau deputat, dacă nu a fost reținut, arestat și condamnat pentru corupție, trafic de influență, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.Măsura a fost luată în urma refuzului alegătorilor de a se mai prezenta la urne. Sociologii au studiat fenomenul și au constatat că electoratul nu are pic de încredere în candidații cu caziere virgine. Și cum voința poporului e sfântă, politicienii s-au văzut nevoiți să se sacrifice. Astfel s-a împlinit mult visata reformă a clasei politice. În zilele noastre, cine vrea să intre în Parlament trebuie să-i convingă pe judecători că a învățat temeinic să fure din banii publici.În complicatul mecanism electoral, rotița cea mai importantă e Justiția. Menirea ei este să vegheze ca nu cumva vreun simulant să îi înșele vigilența și să obțină, nemeritat, râvnita condamnare. Este de notorietate întâmplarea din precedenta legislatură când un politician din opoziție a mimat corupția și a ajuns în Senat. A ieșit un scandal național când s-a dovedit că ipochimenul era cinstit până în măduva oaselor. Din cauza revoltei generale, a protestelor de stradă, era cât pe ce să se dizolve Parlamentul. Lucrurile s-au liniștit abia după ce cabotinul s-a înscris la Academia de Partid, unde a urmat cursul scurt de inițiere în arta corupției.Dar să lăsăm poveștile și să urmărim ce se întâmplă în stradă! Iată, câteva mii de alegători s-au strâns în fața penitenciarului municipal. De după colț apare o coloană de dube ale Poliției. Vehiculele încetinesc și frânează în fața porții. Ușile sar în lături și gardienii se aliniază pentru onor. Din mașini coboară proaspeții condamnați. Electoratul izbucnește în urale și face valuri. Cordoanele de scutieri abia reușesc să țină în frâu gloata.Politicienii penali salută adunarea entuziastă. Un comando de babe sparge împrejmuirea. Cotoroanțele cad la picioarele idolilor. În delir, se închină, fac mătănii și le sărută cătușele, ca pe sfintele moaște.Ceva mai încolo, are loc un leșin colectiv. Un cârd de tinere slabe de constituție s-a prăbușit în brațele jandarmilor. Ce vreți, tineretul din zilele noastre este prea simțitor în marile momente ale istoriei! Un cântec patriotic își ia zborul de pe buzele mulțimii în extaz. Versurile vibrante vorbesc despre mândria de a-ți jefui poporul și țara:„Atât de dornici de mărire,În Parlament vă strecurațiȘi-n semn de-aleasă prețuire,Până la piele ne furați.”Adânc mișcați, condamnații își șterg lacrima apărută sub gene și salută flurându-și lanțurile.Într-un târziu, poarta grea de oțel se trage în lături, cu respect. Emoționați, deținuții pătrund în ceea ce sistemul nostru judiciar numește: antecamera Parlamentului. Un ins mai corupt decât Corupția însăși cade în genunchi. Cu inima inundată de evlavie, sărută pământul scump al pușcăriei.Ritualul de recunoștință este întrerupt brutal:- Domnilor viitori senatori și deputați, n-avem timp de farafastâcuri!Dinaintea lor stă temutul director al închisorii. De el depinde cariera parlamentarilor. El hotărăște dacă alesul poporului prinde unul, două sau mai multe mandate. Indiferent cât fură politicianul, doar șeful pușcăriei are puterea să-l fac senator sau deputat pe viață. Fără referințe favorabile din partea lui, electoratul nu-i dă nicio atenție. Este suficient să-l denunțe în presă că s-a pocăit și nu mai vrea să fure, că nu îl mai alege nici dracu’. Dar dacă îl laudă, afirmând că nu e pe lume șnapam mai mare, să fie sigur că doar mort va părăsi Parlamentul.- Scrutinul bate la ușă, domnilor, și trebuie pregătit grabnic! Cineva trebuie să fure alegerile. Doar nu vă închipuiți că o s-o fac eu în locul vostru! Așa că vom începe, imediat, instrucția de bază. Atenție la mine! Alinierea pe două rânduri! Puterea, la stânga, Opoziția, la dreapta!x x xIeri, Biroul Electoral Central a validat fraudarea masivă a scrutinului. Este dovada că țara a încăput pe mâini dibace.