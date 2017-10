„Pump up the Jam”- remember?

Clubul Megalos din Mamaia organizează astăzi, de la 22.30, primul concert în Constanța al trupei „TECHNOTRONIC”. La vogă prin anii 90, trupa a rămas în mintea pop-erilor cu melodia „Pump up the jam“, însă multe dintre piesele lor au fost remixate și transmise, la platane, de DJ din întreaga lume.Clubul Megalos din Mamaia organizează astăzi, de la 22.30, primul concert în Constanța al trupei „TECHNOTRONIC”. La vogă prin anii 90, trupa a rămas în mintea pop-erilor cu melodia „Pump up the jam“, însă multe dintre piesele lor au fost remixate și transmise, la platane, de DJ din întreaga lume.