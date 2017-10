Publicitatea nu are limite…

Ştire online publicată Joi, 29 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un om de afaceri se duce la Vatican și cere o audiență la Papă, însă toată șleahta de cardinali, mitropoliți, călugări, popi ce serveau papei s-au opus, cerându-i omului să le spună lor ce are să-i transmită. Omul a insistat totuși, spunându-le că trebuie neapărat să-l vadă personal pe Papă. Într-un sfârșit, i s-a acordat audiența, a intrat la Papă, s-au închis ușile, dar cei de-afară au rămas as-cultând la ușă, fără margini de curioși să afle ce are de spus omul. Peste puțin timp îl aud pe vizitator:- O jumătate de milion de euro!Papa:- Nu pot, îmi pare rău…- Un milion de dolari!- Îmi pare rău, dar nu pot accepta.- Două milioane de dolari…- Îmi pare rău, domnul meu, dar nu pot accepta…Iese omul val-vârtej din cabinet, după care intră rapid consilierii papei:- Părinte, am auzit ce ofertă ți-a făcut omul. Înălțimea ta știe ce nevoi are biserica, de ce n-ai acceptat?La care Papa le răspunde:- Voi ați accepta ca după fiecare rugăciune, în loc de Amin, să spuneți Coca-Cola?