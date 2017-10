Prost să fii, noroc să ai!

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă a câștigat la loto o sumă foarte mare de bani. Soțul ei, rămănând foarte surprins, a întrebat-o cum a reușit să ghicească numerele corecte.Blonda răspunde, fără a sta mult pe gânduri:- Păi, cu o seară înainte am avut un vis în care îmi apărea cifra șapte de trei ori. Așa că, dimineață când m-am trezit, am înmulțit șapte cu trei și mi-a dat 28.- Și apoi ce ai făcut?- Apoi m-am dus repede și am cumpărat biletul cu numărul 28, cel câștigător.- Bine dragă, dar 7 înmulțit cu 3 nu fac 28, ci 21!- Auzi?! Oi fi tu matematician, dar tot eu sunt cea care a câștigat la loto!