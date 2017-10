Prost să fii, internet să ai

Un puști vine revoltat de la școală și îi spune tatălui său că acolo îl pun să învețe numai inutilități. Tatăl îl întreabă uimit:- Cum adică?- Păi la istorie ne pune să memorăm niște ani: 1848/1877-1878/1907/1944/1989. Cică sunt importanți!- Altceva...- Păi la geografie tot așa, trebuie să reținem tot felul de denumiri, ca de exemplu: Carpații „Scurburii”, Strâm-toarea „Fosfor și Dardanele”, de parcă mi-ar folosi la ceva chestiile astea! Dacă mă întreabă careva merg repede la un Internet sau Internet Cafe, dau Search pe Google și aflu... simplu, nu?- Da, fiule, da’ să zicem că ieși și tu cu o fată, și cum vă țineți voi așa, de mână, ea te întreabă ce înălțime are vârful Chomolugma?- Nu-i problemă! Merg repede la un Internet Cafe, că-i deschis non-stop, dau Search pe Google, aflu și mă întorc să-i spun...- Da, da’ până te întorci tu să-i spui că are 8.848 m s-ar putea să o găsești ocupată!- Cu cine?- Păi, tot cu un prost așa ca tine, da’ care are laptop!