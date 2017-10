Project Manager

Ştire online publicată Joi, 30 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un turist intra intr-un magazin de animale de casa, si incepe sa se uite la exemplarele expuse. La un moment dat, intra un tip in magazin, si ii zice vinzatorului: -Dati-mi o maimuta C, va rog. Vinzatorul se duce la o cusca mai dosnica, scoate maimuta afara, ii pune lesa, si o inmaneaza cumparatorului, dupa care spune: -Va costa $ 5.000. Cumparatorul plateste si pleaca. Turistul, mirat, il intreaba pe vinzator: -Dar asta e o maimuta foarte scumpa. De ce? La care vinzatorul spune: -Pai maimuta asta stie sa programeze in C, scoate cod foarte compact, fara bug-uri… etc. -Dar acolo mai vad ca aveti de vinzare o maimuta care costa $10.000! Asta ce mai face??? -Pai maimuta aceea programeaza in C++, Visual C++, si stie si ceva Java. -Dar aceea pe care scrie $50.000 ce mai stie?!?! Costa mai mult decit cele 2 la un loc!!! -Sincer sa fiu nu am vazut-o sa faca ceva, dar celelalte doua ii spuneau Project Manager.Un turist intra intr-un magazin de animale de casa, si incepe sa se uite la exemplarele expuse. La un moment dat, intra un tip in magazin, si ii zice vinzatorului: -Dati-mi o maimuta C, va rog. Vinzatorul se duce la o cusca mai dosnica, scoate maimuta afara, ii pune lesa, si o inmaneaza cumparatorului, dupa care spune: -Va costa $ 5.000. Cumparatorul plateste si pleaca. Turistul, mirat, il intreaba pe vinzator: -Dar asta e o maimuta foarte scumpa. De ce? La care vinzatorul spune: -Pai maimuta asta stie sa programeze in C, scoate cod foarte compact, fara bug-uri… etc. -Dar acolo mai vad ca aveti de vinzare o maimuta care costa $10.000! Asta ce mai face??? -Pai maimuta aceea programeaza in C++, Visual C++, si stie si ceva Java. -Dar aceea pe care scrie $50.000 ce mai stie?!?! Costa mai mult decit cele 2 la un loc!!! -Sincer sa fiu nu am vazut-o sa faca ceva, dar celelalte doua ii spuneau Project Manager.