PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 6 -12 iunie 2014

Ştire online publicată Joi, 05 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Robert StrombergDurata: 97 minuteFrumoasa și tânăra Maleficent trăiește o viață idilică în pașnicul ei regat acoperit de păduri, visând că va deveni o puternică zână făcătoare de bine. Asta până într-o zi când armata unui rege invadator îi atacă semenii și o extraordinară trădare face inima zânei să se transforme în piatră. Setea de răzbunare o împinge pe Maleficent ca, ani mai târziu, să arunce un crunt blestem pe Aurora, fiica succesorului la tron a regelui ce i-a pustiit regatul, dar, pe măsură ce Aurora crește, vrăjitoarea începe să se întrebe dacă nu cumva aceasta deține cheia unui viitor pașnic al întregului ținut.Regia: Bryan SingerDurata: 130 minuteCea mai populară echipă X-Men duce o bătălie pentru supraviețuirea speciei lor în două perioade de timp diferite. Eroii din trilogia originală X-Men se alătură eforturilor depuse de versiunile lor mai tinere din trecutul explorat de X-Men: First Class pentru a schimba un eveniment istoric ce ar putea pecetlui soarta tuturor purtătorilor genei X.Regia: Dan St. Pierre, Will FinnGen: animație, familie, muzicalDurata: 109 minuteDorothy se află din nou alături de vechii și simpaticii ei prieteni - Sperietoarea, Leul și Omul de Tinichea - Dorothy trebuie să îl înfrunte de această dată pe maleficul Jester.Regia: Doug LimanGen: acțiune, SFDurata: 113 minuteÎntr-un viitor nu foarte îndepărtat Pământul e atacat de Mimics, o distrugătoare rasă extraterestră. Cu orașe distruse și milioane de victime umane, armatele din toate țările își unesc eforturile într-o ultimă defensivă. Locotenent-colonelul Bill Cage nu a participat niciodată la lupte pe front, dar e trimis direct în bătaia armelor. În doar câteva minute el e ucis, dar reușește să ia și viața unui extraterestru. Însă militarul se trezește în dimineața aceleiași zi pe care a trăit-o deja și e iarăși trimis cu forța să lupte și să moară. Să-l fi aruncat contactul fizic cu extraterestrul într-o buclă temporală ce se repetă la infinit?Regia: Robert StrombergDurata: 97 minuteRegia: Seth MacFarlaneGen: comedieDurata: 116 minuteSeth MacFarlane îl interpretează pe Albert, un fermier din Vestul Sălbatic care își pierde iubita atunci când refuză să ia parte la un duel. Întâlnirea cu o frumoasă cowgirl (Theron) îl va determina să-și dovedească bărbăția, mai ales când soțul acesteia, un bandit celebru (Neeson), începe să facă probleme în zonă.Regia: Hossein AminiGen: comedieDurata: 96 minute1962. Un cuplu American fancy, format din carismaticul Chester MacFarland (Viggo Mortensen) și atrăgătoarea lui soție, Colette (Kirsten Dunst), se află în vacanță în Atena, Grecia. În timp ce se plimbă printre ruinele celebrei Acropole, cei doi îl cunosc pe Rydal (Oscar Isaac), un tânăr american, vorbitor de limbă greacă care își petrece timpul lucrând ca ghid turistic și îmbrobodind turistele naive. Atras de frumusețea lui Colette și impresionat de bunăstarea și rafinamentul degajate de Chester, Rydal acceptă imediat invitația acestora la cină.Regia: Jon FavreauGen: comedieDurata: 115 minuteChef spune povestea unui bărbat, Cal Casper (Favreau), care își pierde postul de chef la un restaurant cunoscut. Pare să fie un dezastru pentru sărmanul Cal, dar alături de fosta soție (Vergara), un bun prieten (Leguizamo) și fiul său (Emjay Anthony), eroul încearcă să recreeze visul de a face artă culinară cu ajutorul unui restaurant “mobil”, deschis în remorca unei camionete. Un film emblematic pentru vechea zicală cu șutul în fund și pasul înainte.Regia: Andrzej WajdaGen: biografic, dramăDurata: 127 minute1970, Gdansk. Autoritățile comuniste înăbușesc sângeros un protest al muncitorilor. Printre ei se află Lech Walesa, un simplu muncitor la șantierul naval care încearcă să facă față problemelor zilnice cu soția sa Danuta. El refuză să respecte regulile și curând se va trezi în fruntea unei revoluții ce nu doar va răsturna o dictatură poloneză, ci va da brânci și imperiului sovietic aflat în prag de colaps.Regia: Cristina IacobGen: comedieDurata: 123 minuteÎn loc să stea acasă și să învețe pentru bac, trei proaspăt absolvente de liceu decid să plece la mare și să își termine adolescența with a BANG!! Yasmine, Roxi și Ana sunt hotărâte să trăiască ultimul weekend dinaintea examenului maturității ca și cum ar fi ultimul din viața lor, iar asta înseamnă să încalce orice regulă și să facă orice fără să se gândescă la consecințe. Vor putere, adrenalină și îndrăgosteală, iar gașca de trei tineri pe care îi agață pe drum pare să le poată oferi toate aceste lucruri și chiar mai mult decât își pot imagina.