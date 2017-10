PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 29 august - 04 septembrie 2014

Ştire online publicată Joi, 28 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ultimul film din cariera lui Philip Seymour Hoffman. Inspirat de un roman al specialistului in suspans John le Carré, filmul lui Anton Corbijn are loc în Hamburg, Germania, în 2012. Un tânăr pe jumătate cecen și jumătate rus ajunge aproape mort în oraș, căutând cu disperare ajutor pentru a recupera averea tatălui decedat. Doar că informațiile despre el nu par să aibă sens: este o victimă? un hoț? sau, mai rău, un extremist gata să dezlănțuie prăpădul asupra Germaniei?Donatello, Rafael, Leonardo și Michelangelo de-abia așteaptă să ne arate pe marele ecran extraordinarele lor abilități la a mânui arme cât mai diverse. Filmul produs de Michael Bay ia povestea de la început: patru țestoase intră în contact cu o substanță radioactivă, ceea ce le conferă inteligență umană, dimensiuni umanoide, dar și puteri extraordinare. Împreună cu prietena lor April O’Neill, cei patru prieteni vor avea de înfruntat unul dintre cei mai redutabili antagoniști din universul popularizat de seria de benzi desenate și de serialul animat.Acțiunea filmului ne catapultează pe planeta Baab, unde admiratul astronaut Scorch Supernova este un erou național pentru populația extraterestră albastră. Un maestru în salvări la mustață, Scroch trăiește după regulile fratelui său Gary, șeful misiunii de control BASA. Când Lena, șefa bazei BASA îl informează pe Scrotch că fratele său Gary a lansat un SOS de pe o planetă periculoasă, Scrotch își dă seama că trebuie să facă totul pentru a-l salva.A venit vremea ca vedetele părților anterioare ale francizei să se reunească: în Step Up: All In, un concurs de dans găzduit de strălucitorul Las Vegas face ca multe dintre personajele anterioare ale filmelor Step Up să revină pe ringul de dans. Pentru a asigura o nouă victorie, Camille (Alyson Stoner), Andie (Briana Evigan), Moose (Adam G. Sevani), Eddy (Misha Gabriel), Jason (Stephen Boss) și Sean (Ryan Guzman) trebuie nu doar să inventeze cele mai spectaculoase mișcări de dans, ci și să înțeleagă adevăratul spirit al unei echipe.În întunecatul oraș Sin City, Dwight plănuiește răzbunarea împotriva femeii care l-a trădat, Ava Lord, în timp ce Nancy încearcă să treacă peste moartea lui Hartigan. A Dame to Kill For este continuarea filmului de succes Sin City, regizat de același Robert Rodriguez, alături de Frank Miller, autorul benzilor desenate. Povestea filmului va avea la bază cea de-a doua carte a seriei de BD-uri.Thunder, o pisicuță abandonată, se adăpostește de furtună în subsolul celei mai stranii case pe care ți-o poți imagina! Aceasta îi aparține unui magician blajin, iar Thunder simte că în sfârșit și-a găsit un cămin alături de el și ajutoarele sale. Problemele apar când nepotul magicianului vrea să profite de încrederea lui, iar Thunder și restul “familiei” trebuie să ia măsuri.Barney (Sylvester Stallone), Christmas (Jason Statham) și restul echipei ajung față în față cu Conrand Stonebanks (Gibson), cel care, alături de Barney, a fondat grupul în urmă cu mai mulți ani. Sonebanks a devenit cu timpul un traficant de arme fără scrupule, un personaj pe care Barney s-a văzut obligat să îl elimine definitiv... cel puțin așa a crezut că a făcut. Sonebanks a înșelat moartea, iar acum și-a făcut o misiune din a pune el capăt existenței grupului Eroilor de Sacrificiu.Ephraim, cel mai mic din cinci frați, îi cere colegei lui Carla, în vârstă tot de zece ani, să se mărite cu el când vor împlini 18 ani. Opt ani mai târziu, cine s-ar fi gândit că Spania va juca finala Cupei mondiale la fotbal în Africa de Sud exact în ziua nunții lor? Un caz care îi duce adânc în lumea abuzului și a răutăților ce se ascund sub fața imaculată a Scandinaviei.Tânărul Hassan este echivalentul gastronomic al unui interpret cu ureche muzicală absolută. Pare o carieră pentru toată viața pentru Hassan, dar nu de aceeași părere este și Madame Mallory, înțepata patroană a restaurantului Le Saule Pleureur, prezent în ghidul Michelin. Enervată la culme de concurența aflată la câteva zeci de metri, Madame Mallory este gata de orice să-l scoată pe Hassan din peisajul gastronomic local.Este cea mai tare comedie cu polițiști, doar că... eroii sunt impostori! Doi prieteni la cataramă (Damon Wayans Jr. și Jake Johnson) se gândesc serios să lase metropola pentru orășelul de baștină și, ca să mai uite de probleme, se duc la cea mai tare petrecere cu costume. Îmbrăcați în uniforme de polițiști, cei doi amici devin senzația cartierului, dar vor ajunge cât ai clipi din ochi să aibă probleme nu doar cu gansteri în toată regula, ci și cu detectivi vânduți mafiei. Vor face ei față provocărilor?