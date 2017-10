PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 27 iunie - 3 iulie 2014

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Michael BayGen: Acțiune, Aventuri, SFDurata: 157 minuteRasa umană încearcă să se refacă după evenimentele din Transformers: Dark of the Moon, iar Autoboții și Decepticonii au dispărut cu toții de pe fața Pământului. Însă un grup de ingenioși și puternici oameni de afaceri și cercetători, convinși că este cazul să învățăm ceva din dramaticele incursiuni pe meleagurile noastre ale Transformerilor, forțează limitele tehnologiei peste ceea ce poate fi controlat - asta în vreme ce Pământul devine centrul de interes al unei străvechi și puternice amenințări a Transformerilor.Regia: Dean DeBloisDurata: 103 minuteAu trecut cinci ani de când vikingii și dragonii trăiesc în bună pace pe insula Berk. În timp ce prietenii lor se întrec în curse pe dragoni, Sughiț și Știrbul sfârtecă cerurile, călătorind unde nimeni din neamul lor n-a mai ajuns. Una din aventurile lor îi aduce la o peșteră plină de dragoni sălbatici conduși de un lider misterios, iar pacea este din nou pusă în pericol. Sughiț și Știrbul trebuie iarăși să lupte pentru ceea ce cred, dându-și seama că numai împreună au puterea de a schimba o dată pentru totdeauna viitorul oamenilor și-al dragonilor deopotrivă.Regia: Vlad PetriDurata: 80 minuteDupă 23 de ani de la Revoluție oamenii se întorc în stradă, recucerind spațiul public. Vlad Petri le urmărește poveștile pentru o perioadă de 1 an, de la primele zile ale protestelor până în zilele Referendumului pentru demiterea președintelui. Acesta nu e un film didactic despre un fenomen politic, e o analiză a străzii pornind de la poveștile oamenilor, de la revendicările, dorințele și viziunile lor despre democrație.Regia: Robert StrombergDurata: 97 minuteFrumoasa și tânăra Maleficent trăiește o viață idilică în pașnicul ei regat acoperit de păduri, visând că va deveni o puternică zână făcătoare de bine. Asta până într-o zi când armata unui rege invadator îi atacă semenii și o extraordinară trădare face inima zânei să se transforme în piatră. Dave Franco revine în distribuție, iar pe afișul filmului apare și Brad Pitt .Regia: Tim StoryGen: ComedieDurata: 106 minuteContinuare a hitului comic din 2012, Think Like a Man Too ni-i arată pe eroi gata să se destrăbăleze în Las Vegas. Zeke, Dominic și Cedric sunt invitați la o petrecere a burlacilor de pomină, dar în calea distracției se vor afla chiar iubitele lor Candace, Kristen și Lauren, hotărâte să le arate că petrecerea burlăciților este încă și mai strașnică. Ce echipă va organiza cel mai tare dezmăț din Las Vegas?Regia: Frank CoraciGen: ComedieDurata: 116 minuteDupă un blind date dezamăgitor, Lauren (Barrymore) speră să nu-l mai revadă niciodată pe Jim (Sandler), dar o încurcătură îi face pe cei doi să se reîntâlnească, împreună cu cele trei fiice ale lui și cei doi băieți ai ei, într-o stațiune de lux din Africa de Sud. Provocările vieții în sălbăticie îi vor determina pe eroi să-și dea o nouă șansă?Regia: Olivier DahanGen: Biografic, DramăDurata: 116 minuteȘase ani au trecut de la nunta care a transformat-o dintr-o regină a Hollywood-ului în membra uneia dintre cele mai iubite familii regale ale Europei. Dar deasupra vieții aparent fericite a lui Grace de Monaco încep să se adune norii atunci când principatul său devine ținta atacurilor liderului Franței, generalul Charles de Gaulle. Filmul lui Olivier Dahan acoperă doi ani din mariajul lui Grace cu prințul Rainier, explorând atât relația din spatele ușilor închise, cât și imaginea publică a celor doi.Regia: Guillaume CanetGen: Crimă, Dramă, ThrillerDurata: 127 minuteNew York, 1974. La cincizeci de ani, Chris (Clive Owen) tocmai a fost eliberat pentru bună purtare după mai mulți ani de închisoare în urma unei crime violente. La poarta închisorii îl așteaptă fratele său mai mic, Frank (Billy Crudup), un polițist cu o carieră promițătoare. El și fratele său au fost dintotdeauna diferiți, iar tatăl lor Leon (James Caan), care i-a crescut singur, pare să îl favorizeze pe Chris, în ciuda necazurilor lui. In speranța că fratele său s-a schimbat, Frank este dispus să-i dea o șansă - îl primește în casă, îi găsește un loc de muncă și îl ajută să-și reia relația cu fosta soție, Monica (Marion Cotillard). Va reuși Chris să se mențină pe calea cea bună?Regia: Yuri BykovGen: Dramă, Acțiune, CrimăDurata: 99 minuteÎntr-o zi rece de iarna, Sergey Sobolev, un maior din politia locala se îndreapta spre spital unde sotia sa sta sa nasca. Îmbatat de fericire, conduce prea repede si calca un baiat, care moare. Acum maiorul are doar doua optiuni: sa faca închisoare sau sa-si ascunda crima. Sobolev se decida sa faca un compromis cu constiinta sa si cheama un coleg ca sa-l ajute. Dar cazul se dovedeste a fi problematic si, când Sobolev se razgândeste în sfârsit si încearca sa se revanseze pentru fapta sa, este deja prea târziu....TARIF UNIC 10 LEIRegia: Radu GabreaGen: DramăDurata: 95 minuteÎn Frankfurt-ul anului 2005, Ulrich (Ulli) Winkler, președintele unei mari companii, vede la televizor un reportaj despre un fost sat săsesc din Banat, astăzi abandonat. Acesta este Lindenfeld, în care Ulli se născuse și trăise pînă în 1945, cînd cei mai mulți membri ai comunității, inclusiv părinții săi și iubita sa de atunci, Helga, au fost deportați în lagărele sovietice. Ulli este puternic marcat de imaginile văzute și de reîntîlnirea accidentală cu o fostă consăteană, care îl anunță că Helga trăiește. Bărbatul decide să o reîntâlnească.Regia: Josh BooneGen: Dramă, DragosteDurata: 115 minuteDeși un medicament miraculos i-a prelungit viața, Hazel Grace Lancaster, în vârstă de 16 ani, are impresia că de când se știe a fost “în fază terminală”. Însă atunci când fermecătorul Augustus Waters, suferind și el de aceeași boală cumplită, apare la întâlnirile unui grup de suport unde merge Hazel, povestea fetei va fi complet rescrisă. Spirite înrudite, împărțind același farmec și același simț al umorului, Hazel și Gus încep o cursă contra-cronometru în care învață ce înseamnă să iubești.