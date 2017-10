PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 18 - 24 iulie 2014

Ştire online publicată Joi, 17 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Roberts GannawayGen: Animație, Aventuri, Comedie, FamilieDurata: 84 minuteCând marele campion la curse aeriene Dusty Crophopper află că motorul său a suferit daune grave și că nu va ma putea concura, lumea pare că s-a sfârșit. Dar inimosul Dusty își dă seama curând că nu are niciun rost să dispere, pentru că inițiativa, curajul său și exemplul pozitiv dat celor din jur pot în continuare schimba lumea! Împreună cu o trupă de trăsniți, eroul se aruncă într-o periculoasă luptă cu incendiile izbucnite în jurul regiunii unde a copilărit.Regia: James GriffithsGen: ComedieDurata: 98 minuteÎn spatele aspectului de supraponderal timid al lui Bruce Garrett (Nick Frost) se ascunde un suflet pasionat de salsa. Acum, o femeie e pe cale să-i reaprindă flacăra latino. Se aprind reflectoarele, iar Nick e obligat să-i spună CUCERETE-O CU SALSA!Regia: Michael BayGen: Acțiune, Aventuri, SFDurata: 157 minuteRasa umană încearcă să se refacă după evenimentele din Transformers: Dark of the Moon, iar Autoboții și Decepticonii au dispărut cu toții de pe fața Pământului. Însă un grup de ingenioși și puternici oameni de afaceri și cercetători, forțează limitele tehnologiei peste ceea ce poate fi controlat - asta în vreme ce Pământul devine centrul de interes al unei străvechi și puternice amenințări a Transformerilor.Regia: Matt ReevesGen: Acțiune, Dramă, SF, ThrillerDurata: 150 minuteO populație aflată în dezvoltare, maimuțele evoluate genetic conduse de Caesar, sunt amenințate de un grup de oameni supraviețuitori ai devastatorului virus ce a făcut ravagii în urmă cu zece ani. Reușesc să încheie temporar pace, însă aceasta se dovedește fragilă și de scurtă durată, căci ambele părți se află pe picior de război, un război ce va hotărî care va fi specia dominantă de pe Pământ.Regia: Jake KasdanGen: Comedie Durata: 90 minuteJay (Jason Segel) și Annie (Cameron Diaz) sunt căsătoriți și încă îndrăgostiți unul de celălalt, dar după zece ani și doi copii, pasiunea s-a mai estompat. Pentru a reaprinde flacăra, ei se hotărăsc – de ce nu? – să se filmeze în timpul unei partide-maraton de sex, în care să folosească toate pozițiile descrise în THE JOY OF SEX. Părea o idee grozavă, dar asta numai până în momentul în care au descoperit că înregistrarea lor risca să devină publică. Cuprinși de panică, ei își petrec toată noaptea încercând să dea de urma înregistrării, să coopteze niște prieteni, să-l păcălească pe șeful lui Annie – și toate astea doar pentru a-și recupera filmulețul, dar și reputația, sănătatea și, cel mai important, mariajul.Regia: Tim StoryGen: ComedieDurata: 106 minuteContinuare a hitului comic din 2012, Think Like a Man Too ni-i arată pe eroi gata să se destrăbăleze în Las Vegas. Zeke, Dominic și Cedric sunt invitați la o petrecere a burlacilor de pomină, dar în calea distracției se vor afla chiar iubitele lor Candace, Kristen și Lauren, hotărâte să le arate că petrecerea burlăciților este încă și mai strașnică. Ce echipă va organiza cel mai tare dezmăț din Las Vegas?Regia: Hans Petter MolandGen: Acțiune, ComedieDurata: 116 minuteNorvegia, iarnă. Tăcutul și harnicul Nils conduce un impozant plug de zăpadă cu care menține practicabile drumurile și trecătorile din neprimitoarea zonă unde locuiește. Tocmai când i se înmânează, pentru eforturile sale, titlul de cetățean de onoare al anului, Nils află că fiul i-a murit în urma unei supradoze de heroină. Bărbatul refuză să creadă explicația oficială a decesului și începe o investigație pentru a-i descoperi pe asasinii fiului său.Regia: Manuel Martín CuencaGen: ThrillerDurata: 116 minuteCarlos e cel mai cunoscut croitor din Granada dar în același timp un criminal. Nu simte nicio remușcare, nicio vină, până când în viața lui apare Nina. Ea îl va face să conștientizeze adevărata natură a faptelor sale și să se îndragostească pentru prima oară.Regia: John CarneyGen: Comedie, Dramă, Muzical, Romantic, DragosteDurata:104 minuteJohn Carney, celebru pentru muzicalul independent Once, revine cu o poveste plină de optimism. Poate că Dan și Greta nu se simt cei mai norocoși oameni de planetă, el tocmai fiind concediat de la o casă de discuri, iar ea părăsită de iubitul ei, star rock doritor să se concentreze asupra carierei. Dar muzica aduce oamenii laolaltă, iar emoția din vocea Gretei, care improvizează pe scena unui bar, îl face pe Dan să audă, parcă pentru prima oară, cât de melodioasă poate fi vocea umană. Deși nimeni nu îi vrea pe scena muzicală, cei doi vin cu un plan nebunesc pentru a-și reinventa viețile.