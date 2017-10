PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 12 - 18 septembrie 2014

Ştire online publicată Marţi, 16 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mia este o violoncelistă talentată în vârstă de 17 ani, cu o familie iubitoare și un iubit minunat, Adam. Ea nu trebuie decât să aleagă dacă va merge la New York pentru a studia la Julliard sau daca va rămâne în Oregon cu cei dragi. Însă, într-o dimineata cu ninsoare, totul se schimbă, iar decizia pe care brusc trebuie să o ia devine dramatică și cu adevărat dificilă.Kilometri peste kilometri de catacombe se întretaie sub străzile Parisului, sălaș etern pentru mii și mii de schelete. Când o echipă de exploratori condusă de Scarlett (Perdita Weeks) se aventurează în întunecatul labirint, inițiativa lor se transformă într-o călătorie a nebuniei și a terorii, căci în cale li se arată cei mai personali și bântuitori demoni.SALA 1: Cum să evadezi de pe Pământ 3D (Escape from Planet Earth) – AG- dublat Regia: Cal BrunkerÎn rolurile principale: Sarah Jessica Parker, Brendan Fraser, Jessica AlbaGen: Animație, Aventuri, Comedie Durata: 89 minute Ora: S, D: 14:30Acțiunea filmului ne catapultează pe planeta Baab, unde admiratul astronaut Scorch Supernova este un erou național pentru populația extraterestră albastră. Un maestru în salvări la mustață, Scroch trăiește după regulile fratelui său Gary, șeful misiunii de control BASA. Când Lena, șefa bazei BASA îl informează pe Scrotch că fratele său Gary a lansat un SOS de pe o planetă periculoasă, Scrotch își dă seama că trebuie să facă totul pentru a-l salva.O furtună însoțită de tornade lovește orășelul Silverton, din statul Oklahoma, distrugând totul în cale într-o singură zi. Amploarea evenimentului depășește cu mult așteptările așa-numiților “vânători de tornade” și locuitorilor. Elevii de la liceul local împreună cu alți supraviețuitori documentează furtuna și consecințele catastrofale ale acesteia cu ajutorul camerelor de la telefoanele mobile și aparatelor de fotografiat.CAPTIV un thriller psihologic despre răpirea unui copil, trăirile și acțiunile complexe ale celor implicați care fac legătura între victimă , familie, răpitori și anchetatori. Frumusețea artei, a filmului și a interpretării derivă din poveștile care pătrund în mințile și în inimile oamenilor, determinându-i să pună la punct misterul celor întamplate. CAPTIV – un thriller psihologic plin de suspans.Thunder, o pisicuță abandonată, se adăpostește de furtună în subsolul celei mai stranii case pe care ți-o poți imagina! Aceasta îi aparține unui magician blajin, iar Thunder simte că în sfârșit și-a găsit un cămin alături de el și ajutoarele sale. Problemele apar când nepotul magicianului vrea să profite de încrederea lui, iar Thunder și restul “familiei” trebuie să ia măsuri.Povestea îl are în centru pe Thomas, un adolescent al viitorului care se trezește înconjurat de alți băieți de vârsta lui, care-i urează bun venit în Poiană, un spațiu gigantic înconjurat de ziduri de piatră. Nici ei nu au habar cum au ajuns acolo și nu-și amintesc nimic din viața lor de dinainte. Știu doar că între ei și posibila libertate se află un labirint gigantic, plin de primejdii.Acțiunea are loc într-o societate distopică și ternă a viitorului, în care oamenii au fost lăsați fără nici un fel de amintiri, astfel încât aceștia nu mai manifestă nici un fel de sentiment sau emoție, fiind asemenea unor roboți ale căror îndatoriri/meserii sunt prestabilite. Când un băiat de 12 ani este desemnat drept Receptor al Amintirilor (The Giver), descoperă că lucrurile nu sunt atât de frumoase și de perfecte precum își imagina.Barney (Sylvester Stallone), Christmas (Jason Statham) și restul echipei ajung față în față cu Conrand Stonebanks (Gibson), cel care, alături de Barney, a fondat grupul în urmă cu mai mulți ani. Sonebanks a devenit cu timpul un traficant de arme fără scrupule, un personaj pe care Barney s-a văzut obligat să îl elimine definitiv... cel puțin așa a crezut că a făcut. Sonebanks a înșelat moartea, iar acum și-a făcut o misiune din a pune el capăt existenței grupului Eroilor de Sacrificiu.Leduc, om de afaceri francez, pregătește renovarea unui vechi cartier din stațiunea Băile Herculane. O frescă romană dintr-un subsol ar putea întârzia proiectul, așa că încearcă să-i dea foc. Doar că rămâne prizonier din greșeală într-o curte. Nu reușește să scape timp de mai multe zile, cartierul fiind pustiu. Încearcă să apeleze la puținii locuitori rămași și se transformă dintr-o persoană civilizată într-un sălbatic. Va evada vreodată?Eroinele sunt două frumuseți balcanice, mamă și fiică, văzute prin ochii fiului, respectiv fratelui - Dragomir. La porțile Orientului, în Brăila, la începutul secolului XX; cele două femei caută și oferă plăceri, acceptându-și destinul tragic.“Love Bus” este un film omnibus format din cinci episoade separate, având fiecare câte o poveste de dragoste care se petrece în câte un cartier al Bucureștiului. Filmul a fost turnat în regim independent, cu studenți proaspăt absolvenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I. L. Caragiale” și reprezintă debutul lor, colectiv, pe marile ecrane.