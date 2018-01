Profesorul deştept şi lovitura de final

Profesorul deștept și lovitura de final

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Patru studenți la o universitate au dat toate testele și urmau să dea sesiunea finală. Pentru a sărbători succesul pe care l-au avut până la acel moment, au decis să meargă la Brașov pentru a se distra, cu gândul că se vor întoarce vineri și vor învăța tot week-end-ul. Zis și făcut. Au ieșit, însă, din beție doar duminică seara, ajungând la București spre dimineață. Au inventat ei o scuză și au venit la examen:- Am fost la Brașov pentru a face un studiu științific referitor la modul de viață al animalelor, dar din nefericire pe drum am avut pană la o roată și am așteptat ajutor mai bine de 8 ore, permiteți-ne să mai dăm o dată.- OK, a zis profesorul, mâine dimineață vă aștept. Studenții bucuroși au tocit toată noaptea. Dimineață, la examen, profesorul i-a pus pe fiecare în câte un cabinet separat și le-a dat o lucrare de 100 de puncte.Pe prima pagină era un item din mai multe întrebări foarte ușoare care valorau 5 puncte! Studenții bucuroși de simplitatea lucrării dau pagina, văd itemul care valorează 95 de puncte cu o singură întrebare:„Care roată a avut pană?”