Probleme încă din noaptea nunţii

Probleme încă din noaptea nunții

Ştire online publicată Marţi, 02 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În noaptea nunții, doi proaspăt căsătoriți.El încerca să se relaxeze în cadă și se gândea:- Cum să-i spun nevestei că picioarele îmi miros oribil, iar șosetele îmi emană un miros absolut groaznic?! Până acum, am reușit să ascund asta, dar acum că ne-am căsătorit, va sesiza, cu siguranță. Mai bine să îi spun eu, dar cum?!?Ea stătea în dormitor, întinsă pe pat și se gândea în sinea ei: - Cum o să fac, să-i recunosc soțului că am o respirație urât mirositoare?! Până acum am reușit să ascund asta, dar acum că îmi este soț, nu-i voi mai putea ascunde acest crud adevăr. Mai bine să îi mărturisesc, dar cum?!?Într-un final, soțul prinde curaj să-i spună soției adevărul. Ajunge în dormitor, o îmbrățișează și îi zice:- Draga mea, trebuie să îți recunosc ceva!Iar soția răspunde:- Dragul meu, și eu trebuie să îți mărturisesc ceva!Soțul:- Nu mai e nevoie să îmi spui. Mi-am dat seama. Mi-ai mâncat șosetele!