Probleme în largul mării

Ştire online publicată Vineri, 24 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip se scaldă în mare, depăr-tându-se de țărm. La un moment dat îl prinde o mână de testicule și se aude o voce: - Plus două sau minus două? Tipul, nedumerit, întrebându-se ce se întâmplă, s-a gândit totuși să zică plus două decât să rămână fără testicule. Vocea grăbită din nou: - Plus două sau minus două? - Plus două!, spune tipul.Iese la mal și rămâne uimit când descoperă că are patru testicule. Dar i-a venit ideea să intre din nou în mare și poate îl abordează din nou mâna aceea și va putea îndrepta problema. Înoată el ce înoată și când începe să-și piardă încrederea îl prinde o mână de testicule și se aude vocea: - Plus patru sau minus patru?