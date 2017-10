Probleme în căsnicie

Joi, 24 Octombrie 2013

După ceva ani de căsnicie, săturându-se să se tot certe, un cuplu se hotărăște să apeleze la un consilier. Când ajung la cabinetul consilierului, acesta îi întreabă direct :- Care-i problema voastră ?Imediat, soțul face o față lungă și se așează mai comod pe fotoliu fără a spune nimic. Soția începe să vorbească non stop, descriind problemele căsătoriei. După ce o ascultă 15 minute, consilierul se apleacă peste ea, o ia de umeri, o privește în ochi și o sărută pasional. După această ispravă, soția tace chitic, mută de surpriză și de plăcere. Consilierul se uită la soț, care stătea și mai surprins decât soția sa.Consilierul îi spune:- Soția dvs. are nevoie de asta de cel puțin două ori pe săptămână! Soțul se scarpină după ceafă și răspunde detașat:- Păi... aș putea s-o aduc aici în fiecare marți și joi...