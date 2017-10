Probleme cu ceasul sau cu… cucul?

Acum două zile, am fost invitată la o petrecere numai cu femei și i-am promis soțului că mă întorc la 12 noaptea. Orele treceau, noi ne simțeam bine, șampania curgea, așa că doar pe la 3 dimineața m-am îndreptat spre casă, beată criță.Tocmai când am ajuns la ușă, ceasul cu cuc, din holul casei, a început să cânte de 3 ori. Dân-du-mi seama că soțul meu o să se trezească și o să-l audă, am mai făcut eu cu-cu de încă 9 ori. Am fost tare mândră de ce idee genială am avut - chiar fiind beată pulbere - ca să evit un conflict familial.A doua zi dimineață, soțul meu m-a întrebat la ce oră am venit și când i-am spus că la 12, nu a părut foarte surprins. Uufff, am scăpat! mi-am zis.După puțin timp, însă, mi-a spus că trebuie să ne cumpărăm un nou ceas cu cuc. L-am întrebat de ce.- Păi, astă noapte, cucul a cântat de 3 ori, apoi a zis „băga-mi-aș…”, a mai cântat de 4 ori, și-a dres vocea, a mai cântat de 3 ori, s-a hlizit, a mai cântat de 2 ori, după care a râs un sfert de oră…