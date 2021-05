În prima zi de muncă, doi lăcătuşi se întâlnesc şi stau de vorbă:- Măi, Vasile, m-am angajat recent la o uzină şi chiar din prima zi am ajuns la spital cu concediu medical de 30 de zile.- Păi, de ce? Ce s-a întâmplat?- Păi, ce să se întâmple... Am intrat în secţie şi am strigat: Ioane, aruncă-mi şi mie o cheie de 32!- Aşa, şi?- Păi şi de unde era să ştiu că în hala aia erau 22 de muncitori pe care îi chema Ion?