Preotul şi cele zece porunci

Preotul și cele zece porunci

Ştire online publicată Luni, 20 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Preotul satului merge la poliția și se plânge:- Fiule, ajută-mă te rog, mi-au furat bicicleta. Ce mă fac?- Părinte, duminică, la slujbă, trebuie să spuneți cele zece porunci, iar când ajungeți la „Să nu furi”, uitați-vă atent la enoriași, pentru că cel ce se va ascunde este hoțul!După slujbă, preotul se întâlnește din nou cu polițistul:- Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule, mi-am găsit bicicleta!- S-a întâmplat precum v-am spus?- Aproximativ... Am început să enumăr poruncile și, când am ajuns la „Să nu preacurvești”, mi-am adus aminte unde am lăsat-o!