Un pilot, un marinar şi Badea Gheorghe stăteau de vorbă. Pilotul spune:- Eu, când aterizez, îmi sun nevasta şi o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme.Marinarul la fel:- Eu, când acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri!Badea Gheorghe tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările:- Cum, tu nu faci la fel ca să nu ai probleme?La care el zice:- Nu, eu sun la uşă şi mă duc la geam. Cu metoda asta, n-a scăpat niciunul până acum!