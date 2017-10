Povestea recunoştinţei

Povestea recunoștinței

Ştire online publicată Vineri, 07 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Intr-o zi, un tanar sarac care vindea diferite marfuri din poarta in poarta ca sa-si plateasca studiile la universitate, gasi in buzunar doar o moneda de 10 centi si-i era foame.Decise sa ceara ceva de mancare la urmatoarea casa. Dar nervii lui l-au tradat cand ii deschise usa o femeie superba. In loc sa ceara ceva de mancare, ceru un pahar cu apa.Ea se gandi ca tanarul parea infometat, asa ca ii aduse un pahar mare cu lapte.El il bau incet si dupa aceea intreba:-Cat va datorez?--Nu-mi datorezi nimic, raspunse ea. – mama mea ne-a invatat ca trebuie sa fim mereu buni cu cei care au nevoie de noi..Si el raspunse: va multumesc din suflet…!Cand Howard Kelly pleca de la casa aceea, nu numai se simti mai usurat, dar si increderea in D-zeu si in oameni deveni mai puternica. Fusese pe punctul de a abandona studiile din cauza saraciei.Dupa cativa ani, femeia se imbolnavi grav.Medicii din satul ei erau ingrijorati. Dupa putin timp au trimis-o in oras. Il cautara pe Dr. Howard Kelly pentru o consultatie.Cand el auzi numele satului din care provenea pacienta, simti in ochi o lumina speciala si o senzatie placuta.Imediat Dr. Kelly urca din holul spitalului in camera ei. Imbracat in halatul lui, doctorul intra sa o vada. Capriciile destinului, era ea, o recunoscu imediat. Se intorase in sala vizite determinat sa faca tot posibilul sa-i salveze viata. Din ziua aceea urmari cazul femeii cu cea mai mare atentie, ea fu operata pe cord deschis si se recupera foarte incet…Dupa o lunga lupta, ea invinse boala…! Era in sfarsit sanatoasa…!Dat fiind ca pacienta era in afara oricarui pericol, Dr. Kelly ceru biroului administrativ sa-i trimita factura cu totalul cheltuielilor, ca s-o aprobe.O recontrola si o semna. Mai mult, scrise ceva pe marginea facturii si o trimise in camera pacientei.Factura a ajuns in camera pacientei, dar ei ii era teama sa o deschida, pentru ca stia ca ar fi lucrat pentru tot restul zilelor sale ca sa plateasca costul unei interventii atat de complicate…In sfarsit o deschise si ceva ii atrase imediat atentia: pe marginile facturii citi aceste cuvinte…“Platita integral acum multi ani, cu un pahar de lapte”Ochii ei se umplura de lacrimi de bucurie si inima ei fu fericita si-l binecuvanta pe doctor pentru ca-i salvase viata…Sa nu te indoiesti ca vei culege ceea ce semeni…Nu exista intamplarea… exista o invizibila mana a destinului care reda fiecaruia ceea ce a dat…