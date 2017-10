Povestea incredibilă a blondei care nu înşală niciodată

Povestea incredibilă a blondei care nu înșală niciodată

Ştire online publicată Luni, 20 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare dimineață, ea venea la cafenea, comanda un croissant cu cafea și frunzărea ziarele sau revistele ei preferate. Într-o dimineață, ce să vezi, ea n-a mai apărut. Am zis că s-o fi întâmplat ceva... La fel s-a întâmplat și în dimineața următoare. Văzând că blonda n-a apărut două zile la rând, în a treia zi proprietarul cafenelei a început să se îngrijoreze, crezând că chiar s-a întâmplat ceva rău cu ea.În a patra zi, proprietarul a văzut-o traversând strada și intrând în barul „Cafe Cafe”, vis-a-vis de barul său. El a dat fuga la ea și, jignit de moarte, a oprit-o și i-a spus cu o voce furioasă: - Știi că am fost foarte îngrijorat pentru tine? Mi-era teamă că ceva rău ți s-a întâmplat, iar acum se pare că mă înșeli cu cel mai mare concurent!Blonda, surprinsă, îl privește și-i zice: - Eu nu te înșel, ți-am rămas credincioasă... Doar că am avut unele probleme dentare de rezolvat, iar medicul m-a sfătuit ca, timp de câteva zile, să mănânc pe partea cealaltă...