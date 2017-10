Porcul cu picior de lemn…

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip îl ajută pe un țăran să descarce fânul din căruță.La un moment dat, vede umblând prin curte un porc, cu un picior de lemn.Tipul: - Hei, ai văzut porcul acela cu un picior de lemn?Țăranul: - Da! Este al meu!Tipul: - Și cum a ajuns să aibă picior de lemn?Țăranul: - Stai să vezi! Este o poveste mai lungă. Într-o zi, eu și nevastă-mea ne aflam în pat, când porcul a venit și el și s-a suit în pat. Bineînțeles că noi ne-am dat jos din pat și am ieșit afară. Chiar atunci, însă, a explodat soba și toată casa a luat foc. Dacă n-ar fi fost porcul ăsta, acum am fi fost morți amândoi.Tipul: - Înțeleg că porcul și-a pierdut piciorul în foc, atunci.Țăranul: - Nu! De fapt, trebuie să-ți spun altă poveste. Într-o zi, mă în-torceam acasă și, pe drum, din greșeală, am căzut sub căruță. Roata mi-a prins piciorul și nu mai puteam ieși de acolo. Numai că porcul a venit și a impins căruța, așa că am scăpat iar cu viață.Tipul: - Bine, dar, totuși, spune-mi, cum a ajuns porcul să aibă picior de lemn?Țăranul: - Ei, cum să-ți spun? Un porc așa de drăguț, ca ăsta, nu-l poți mânca tot odată...