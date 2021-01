Popa şi ciobanul

Un om își pierdu oile. Mergând să le caute vede un om care cosea şi îl întrebă:-Nu ai văzut cumva oile mele?-Domne, răspunse acesta, mai am de cosit de aici şi până mai încolo.Ciobanul crezând că îi arătă unde sunt oile, plecă în aceea direcție şi după vre-o 3 minute le găsește. Se întoarce la cel care cosea să-i mulțumească şi ca recompensă să-i dea o oaie care cam șchioapa.-Fugi de-aici cu ea, zise cel care cosea...În acel moment vine Popa din sat cu căruța, şi cei doi îl opresc ca să le facă dreptate.-Părinte, zise ciobanul, eu l-am întrebat unde sunt oile şi mi-a zis că încolo. M-am dus, le-am găsit şi am zis să i-o dau lui pe asta că şi așa e șchioapă drept recompensă.-Părinte, zise şi cel care cosea, m-a întrebat cât mai am de cosit şi i-am arătat cât şi apoi vine cu oaia asta şi zice că i-am rupt ei piciorul.-Bă băieți, zise Popa, dacă ziceți că e căruța voastră luaţi-o voi mă...