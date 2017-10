Poliţistul protector cu animalele

Polițistul protector cu animalele

Ştire online publicată Joi, 19 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist mergea pe drum, când a văzut un băiat care transporta un curcan sălbatic sub braț. El a oprit și l-a întrebat pe băiat:- De unde ai luat curcanul asta?Băiatul a răspuns:- Ce curcan?- Curcanul care îl ții sub braț.Băiatul se uită în jos și spune:- Ei bine uite aici, un curcan sub brațul meu!Polițistul a spus:- Uite, sezonul de curcani este închis, astfel încât orice ai face curcanului, am de gând să-ți fac și ție. Dacă îi rupi piciorul, îți voi rupe piciorul. Dacă îi rupi aripa, îți voi rupe brațul. Orice ai face cu el, voi face la fel cu tine. Deci, ce vei face cu el acum?Băiețelul a spus:- Cred că îl voi pupa în fund și apoi îi dau drumul!