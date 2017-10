Poezioala desple secs

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Făcui fălă să vleau o constataleLa glădiniță ieli, când am picat,(Cu toate că-s de-un an în glupa male)Să mol dacă glumesc, pe omoplat!Ne-a esplicat doamna educatoaleAmănunțit, chial ne-a și desenat,Cum am ajuns să ezigstăm sub soale,Cum fiecale a fost plocleat,Elam ochi și ulechi de culiosSă aflu cum pe lume am venit,Și chipeș și isteț, da’ șsi flumos,Da’ nu te mint, mai mult m-a plictisit,C-al fi o balză, cale-n noptițică,Ne-aduțe-n pliscu’ ei, împa-chetați,Când scapă și mămica de bulticăFăcută de la ouă și câlnați,Cum zboală balza asta-nțet, agale,Vleo nouă luni, să iasă luclu bunȘi cum agiungem în pătuț și-n țoalePe coșul casei, ca și Moș Clăciun....Să vezi măi flate, țe educatoale(!)Fălă mișto, chial m-a lăsat pelplex,La vâlsta ei, (țe țâțe, ce pițioale!)Să nu știe nimica desple secs???