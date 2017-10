Plata in natura

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ursul si iepurele merg cu masina. Vulpea, fasneata, la autostop. - Merg si eu cu voi? - Hai! Cand sa coboare, vulpea intreaba: - Vreti bani sau va platesc in natura? - Cum in natura? - Pai, stiti, imi scot chilotii, si... Dupa o matura chibzuinta, ursul: - Prefer bani! Vulpea da din umeri, plateste si pleaca. Dupa alte eforturi intelectuale, ursul: - Mai, iepure, sa stii c-am facut bine cerand bani si nu plata in natura; nu de alta, dar chilotii aia mie-mi erau mici, iar tie mult prea mari!