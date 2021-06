Planuri de vacanță la zoo

La grădina zoologică, animalele discută despre venirea vacanței:- Spune-mi girafă, unde pleci tu în vacanță?- Ei bine, eu am gâtul lung, soția mea are gâtul lung şi copiii mei la fel au gâtul lung. Și cum nu ne place să ieșim în evidență vom merge în Africa, acolo unde sunt și alte girafe.- Dar tu, ursule polar, tu unde mergi?- Păi eu am blană groasă, soția mea la fel are blana groasă și copiii tot așa. Și cum nu ne place să ieșim în evidență vom merge la Polul Nord, acolo unde sunt și alți urși polari.- Dar tu, crocodilule, unde mergi?- Ei bine, eu am o gură mare, soția mea are o gură mare și copiii mei au gura mare. Și cum nu ne place să ieșim în evidență vom merge în Oltenia...