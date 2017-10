Plângăciosul de la Mănăstirea Tăcerii

Lui Ion i s-a năzărit să se călugărească. Și fiindcă altă mănăstire nu era pe acolo, s-a dus la Mănăstirea Tăcerii. Când a ajuns, starețul i-a zis: - Poți rămâne cât vrei aici la mănăstire cu o singură condiție: nu vorbești nimic decât dacă te întreb eu. Trece un an și starețul îi zice: - Acum poți să spui două cuvinte. - Patul tare! - A, bine, voi pune să ți-l schimbe. După încă un an: - A mai trecut un an, acum poți să mai zici două cuvinte. - Mâncarea rece. - A, bine, o să se rezolve. Mai trece un an: - Ai din nou dreptul la două cuvinte. - Eu renunț. - Ăsta-i cel mai bun lucru, fiindcă de trei ani de când ești aici n-ai făcut altceva decât să te plângi!