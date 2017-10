Petiţie pe Facebook, pentru fata în roz

Petiție pe Facebook, pentru fata în roz

Ştire online publicată Luni, 04 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Azi am văzut o tipă la metrou. A fost ceva ireal. Nu am avut curaj să o abordez și să-i spun ceea ce am simțit în clipa în care mi-a furat privirea. Avea niște pantaloni roz, o bluziță albă, un tatuaj la încheietura mâinii stângi și asculta muzică de pe telefon, la niște căști albe. Samsung, dacă nu mă-nșel. Am văzut-o în jur de ora 16:00 și a mers de la Universitate până la Unirii. Aș vrea să mă ajutați cu share-uri pentru că ar fi extraordinar dacă ar vedea și ea postarea. Mi-aș mai dori o șansă și, cu ajutorul vostru, o pot obține.Pentru că în momentul ăla nu am fost suficient de bărbat, încât să-i spun personal „Țăranco, pe scările rulante se stă pe partea dreaptă, nu în mijlocul lor, ca să poată ăia care se grăbesc să treacă pe lângă tine!”.Vă mulțumesc pentru ajutor!